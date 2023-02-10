Китай обвинил США в сокрытии правды о подрыве "Северных потоков": "Загадочное молчание"

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскритиковала Вашингтон за отсутствие реакции на публикацию американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Загадочным образом хранят молчание по поводу разоблачений", — подчеркнула Чуньин.

Она заявила, что власти Штатов либо уже знали о данных, которые опубликовал Херш, либо не собираются раскрывать настоящих виновников происшествия.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле удивлены непопулярностью расследования о "Северных потоках" на Западе.