Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскритиковала Вашингтон за отсутствие реакции на публикацию американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Загадочным образом хранят молчание по поводу разоблачений", — подчеркнула Чуньин.
Она заявила, что власти Штатов либо уже знали о данных, которые опубликовал Херш, либо не собираются раскрывать настоящих виновников происшествия.
Ранее пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле удивлены непопулярностью расследования о "Северных потоках" на Западе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.