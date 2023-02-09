В Конгресс США внесли резолюцию с требованием прекратить помощь Украине

Группа Конгрессменов Соединенных Штатов внесла проект резолюции, содержащей требование к Джо Байдену прекратить спонсировать Украину. Речь, в частности, идет о финансовой и военной помощи.

"Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — заявил республиканец Мэтт Гетц.

Как отметил политик, среди правящих кругов США стало мейнстримом обвинять во всех внутренних проблемах Россию.

Как ранее стало известно, очередной расстрел российских пленных лежит на совести западных кураторов киевского режима.