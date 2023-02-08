Марков об итогах расследования теракта на "Северном потоке": Непосредственно взрыв сделали военные не США, а Норвегии

Политолог Сергей Марков прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша, который рассказал, кто устроил теракт на "Северном потоке".

Марков высказался по поводу сенсационного заявления журналиста США Сеймура Херша, который утверждает, что приказ о теракте на "Северном потоке" отдал лично Джозеф Байден, а руководил операцией советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Непосредственно взрыв сделали военные не США, а Норвегии", — цитирует политолог информацию Херша.

Политолог объяснил, чем ценно данное расследование.

"Все и так знали, что это американцы и британцы взорвали. Но детали, подтверждающие виновников теракта, тоже важны", — отметил Марков.