Представительство ДНР: Киев выпустил десять ракет из РСЗО по Макеевке

Представительство ДНР сообщает, что Киев выпустил десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Макеевке.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили десять ракет по городу-спутнику Донецка Макеевке.

Тип РСЗО и последствия обстрела устанавливаются.

В сообщении представительства говорится, что обстрел вёлся по направлению н. п. Ласточкино — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район).