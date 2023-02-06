Представительство ДНР сообщает, что Киев выпустил десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Макеевке.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили десять ракет по городу-спутнику Донецка Макеевке.
Тип РСЗО и последствия обстрела устанавливаются.
В сообщении представительства говорится, что обстрел вёлся по направлению н. п. Ласточкино — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район).
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.