Слуцкий: мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны по распоряжению Запада

Мирные переговоры с Россией были прекращены Киевом, которому Запад отдал соответствующее распоряжение. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорный группы Леонид Слуцкий.

Своё заявление Слуцкий сделал, комментируя слова израильского экс-министра Нафтали Беннета.

"Это сделал Киев. Под нажимом западных хозяев. Беннет не открыл, что называется, Америку, заявляя, что мирные российско-украинские переговоры были свернуты по указке из Вашингтона", — сказал Слуцкий в разговоре с ТАСС.

По мнению Слуцкого, причиной такого распоряжения стало нежелание Запада отказываться от "перспективного" антироссийского проекта, которым стала для него Украина.

Парламентарий напомнил, что российско-украинские переговоры шли успешно в марте, когда для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Россия вывели свои войска с черниговского и киевского направлений. Однако ответом Киева на это стала провокация в Буче, после чего Запад начал громко заявлять, что Украина обязана победить Россию на поле боя.