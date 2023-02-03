Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий сказал, что санкции против Москвы оказывают на неё слабое влияние.
"Россия в этом и следующем году будет развиваться быстрее, чем Германия", — заявил премьер, слова которого передаёт Interia.
По мнению Моравецкого, Москва умеет обходить ограничения. Также чиновник указал на рост стоимости российских ресурсов.
Ранее польский политик призвал Запад перестать разговаривать с лидером РФ Владимиром Путиным. Он использует этот диалог, предупредил глава правительства.
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