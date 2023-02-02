Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против общения западных лидеров с Владимиром Путиным на фоне украинского конфликта.
Политик заявил в беседе с немецким изданием Bild, что президент России использует коммуникацию с лидерами Запада в собственных целях.
"Эти разговоры дают ему кислород. Путин показывает миру и своему народу, что он якобы очень востребован, все хотят с ним говорить, потому что именно от него всё зависит", — отметил Моравецкий.
Польша активно поддерживает Украину на фоне СВО. Варшава неоднократно призывала своих союзников по НАТО нарастить военную помощь Киеву. Так, в недавней истории с отправкой ВСУ немецких танков Leopard 2 премьер-министр страны Моравецкий даже обещал ФРГ международную изоляцию в случае отказа от поставок.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.