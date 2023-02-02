Премьер-министр Польши Моравецкий потребовал от политиков Запада не разговаривать с Путиным

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против общения западных лидеров с Владимиром Путиным на фоне украинского конфликта.

Политик заявил в беседе с немецким изданием Bild, что президент России использует коммуникацию с лидерами Запада в собственных целях.

"Эти разговоры дают ему кислород. Путин показывает миру и своему народу, что он якобы очень востребован, все хотят с ним говорить, потому что именно от него всё зависит", — отметил Моравецкий.

Польша активно поддерживает Украину на фоне СВО. Варшава неоднократно призывала своих союзников по НАТО нарастить военную помощь Киеву. Так, в недавней истории с отправкой ВСУ немецких танков Leopard 2 премьер-министр страны Моравецкий даже обещал ФРГ международную изоляцию в случае отказа от поставок.