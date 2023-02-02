Президент Латвии: мы тяжело работаем, чтобы передать Украине российские активы

Президент Латвии Эгилс Левитс рассказал, какую работу проводит его страна для того, чтобы передать Украине российские активы, сообщает EADaily.

Глава Латвии заявил, что тяжело трудится, чтобы помочь Украине.

Левитс отметил, что сейчас идёт процесс создания юридической основы для передачи замороженных российских активов Киеву.

Он назвал это решение вопросом политической воли. Латвийский лидер посетовал на то, что в мире нет специального трибунала, который смог бы вынести решение в пользу Украины.