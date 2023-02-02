Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел направлять Украине истребители из-за страха перед ответными мерами России, сообщает Politico.

"Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии", — приводит издание слова одного из советников правительства ФРГ.

Автор статьи напомнил, что Шольц стал первым западным лидером, который начал тормозить процесс передачи самолётов Киеву. Немецкий канцлер предупреждал, что поставки истребителей могут спровоцировать эскалацию и втянуть НАТО в украинский конфликт.

Шольц опасается, что в случае ответных мер России страны Североатлантического альянса могут не вступиться за Германию, несмотря на статью 5 Договора НАТО, которая призывает, но не обязывает членов военно-политического блока помогать друг другу при нападении на страну-участницу.