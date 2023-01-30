Welt*: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя из-за вопроса о передаче истребителей Киеву

Канцлера Германии Олафа Шольца разозлили вопросы журналистов о возможных поставках боевых самолётов на Украину. Об этом пишет Die Welt*.

По информации издания, Шольц "вышел из себя", когда встретился с представителями СМИ в Латинской Америке. Как подчёркивается в статье, журналисты попросили его прокомментировать слова немецкого политика Заскии Эскен о том, что в будущем не исключены поставки истребителей для украинской армии со стороны Берлина.

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим всё сказано", — отметил канцлер ФРГ.

В публикации газеты также сказано, что Шольц всеми способами пытается избегать дискуссий о предоставлении техники Украине, в том числе истребителей, ведь совсем недавно он принял сложное решение по поводу поставок танков Leopard II Киеву.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.