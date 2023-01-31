Лавров получил от главы МИД Египта некое послание по Украине от Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри передал ему некое послание по поводу конфликта на Украине от госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава российской дипломатии отметил, что Москва готова выслушать любые предложения, которые будут направлены на урегулирование ситуации. Оданко в сообщении от администрации Белого дома были только призывы "уйти и прекратить", подчеркнул Лавров.

"Мы услышали в очередной через от господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда всё будет хорошо", — цитирует слова министра ТАСС.