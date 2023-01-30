Шмыгаль назвал срок освоения украинскими пилотами западных истребителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинским пилотам потребуется минимум шесть месяцев, чтобы научиться летать на истребителях, которые Запад намерен поставить Киеву в ближайшее время.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Киев хотел бы получить от стран Запада 24 истребителя. По его словам, в идеале это должны быть американские самолёты F-16. Однако Украина может довольствоваться французскими истребителями Rafale и шведскими Gripen.