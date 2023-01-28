CNN: немцы боятся возмездия России за поставку танков Украине

Немцы опасаются возмездия России за решение властей Германии направить на Украину танки. Это следует из опроса, проведённого телеканалом CNN среди граждан ФРГ.

Один из жителей города Падеборн заметил, что для Киева является преимуществом развёртывание Leopard. Однако нужно признать тот факт, что это связано с политическими последствиями для Германии.

Предоставление немецких танков Украине создаст в итоге больше проблем, чем пользы, заметил он.

Житель Берлина усомнился в том, что Россия могла бы напасть на члена НАТО, но выразил уверенность, что конфликт усугубит поддержка Украины.

Германия не должна вмешиваться в чужой конфликт, но понимает решение канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать мирового давления, заявила журналистам жительница западной Германии по имени Барбара.

Добавим, ранее в Берлине прошла демонстрация против поставки немецких танков Украине.