19FortyFive: Украину не примут в НАТО при любом исходе СВО

Запад окончательно отказался от членства Украины в НАТО. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные американским изданием 19FortyFive. По их мнению, участие Киева в альянсе уже не рассматривается. Это привело бы к открытому конфликту Запада и России. Учитывая ,что частные интересы ЕС и США в НАТО являются приоритетом, никто не станет рисковать ими ради безопасности киевского режима.

"В этом случае остальные 30 членов альянса оказались бы под гораздо большей угрозой войны с Россией, обладающей ядерным оружием. Едва ли члены НАТО с готовностью пойдут на подобную хроническую уязвимость", - говорится в статье.

Ранее Рravda.ru уже писала, что Подоляк потребовал у НАТО добавить к танкам авиацию и дальнобойные ракеты.