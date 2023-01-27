Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау оценил решение ФРГ о передаче танков Leopard 2 Киеву.
В беседе с "Польским агентством печати" политик подчеркнул, что Польша приложила много дипломатических усилий и сыграла главную роль в том, что Германия согласилась поставить свои танки киевскому режиму.
Рау отметил, что Варшава неоднократно на личном примере демонстрировала рациональность и нравственность в вопросе помощи Украине.
Глава польского МИД похвалил ФРГ за правильное решение, однако подчеркнул его запоздалость. Рау также раскритиковал слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Германия и Британия отправили Киеву больше вооружений, чем все остальные европейские страны.
"Пусть посмотрят, какая страна ЕС из месяца в месяц поставляет Украине тяжёлую технику", — отметил министр, намекая на обширную помощь Польши ВСУ.
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