РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

В Кишинёве появились разговоры об отмене нейтрального статуса Молдавии и вступлении страны в НАТО. Однако оппозиция боится втягивания государства в вооружённый конфликт. О происходящем подробно рассказал корреспондент РИА Новости Михаил Катков.

Майя Санду в интервью Politico заявляла, что рассматривает вариант отказа от нейтралитета из-за боевых действий на Украине. В республике обсуждают данную идею. По словам Санду, в будущем Кишинёв может стать частью "более крупного альянса". Запад считает, что речь идёт о НАТО, поскольку Молдавия в последнее время плотно работает с Североатлантическим альянсом. Однако министр обороны республики Анатолий Носатый заявил, что в ближайшей перспективе вступление в блок невозможно из-за неудовлетворительного состояния вооружённых сил. Он считает, что в этом виноваты предыдущие власти, которые не инвестировали в армию.

Глава МИД и вице-премьер Молдавии Нику Попеску полагает, что при поддержке Запада страна преодолеет все трудности. Представители НАТО выступают в том же ключе: Кишинёв обладает реальными шансами "вырваться из своей непростой географии" и стать частью "цивилизованной Европы".

Жители республики имеют другое мнение. Проведённый опрос показал, что больше половины граждан против вступления Молдавии в блок. Оппозиция тоже хочет сохранить нейтральный статус.

Глава партии "Шор" Илан Шор полагает, что вступление в НАТО превратит Молдавию во вторую Украину. Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин отметил, что, если Санду найдёт четырёх лояльных депутатов, то хватит голосов для изменения 11-й статьи конституции о нейтралитете. Это даст возможность стране участвовать в международных конфликтах.

Эксперты РИА Новости считают, что курс Молдавии в НАТО продиктован желанием западных партнёров. Почву для этого начали готовить ещё весной прошлого года.

"Запад пытается сформировать для России так называемые широкие последствия, чтобы доказать ей, что спецоперация не разрешила, а усугубила имеющиеся проблемы. При этом противникам Москвы важно создать видимость, что её соседи сами принимают такие решения", — приводит Катков слова молдавского аналитика Дмитрия Кисеева.

Отказ от нейтралитета позволит ввести на территорию страны румынские войска. С помощью них Санду сможет деморализовать противников вступления в НАТО. Кроме того, это запугает жителей Приднестровья, которые окажутся между враждебными армиями Украины и НАТО. Проблему Тирасполя можно будет решить силовым путём.

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова отметила, что процесс военного и инфраструктурного освоения блоком НАТО территории Молдавии уже идёт независимо от мнения жителей.

"Юридические формальности ни Кишинёв, ни Запад не интересуют. Последствия такого подхода могут иметь печальные для страны последствия. Если рассматривать всё это вкупе с политикой по упразднению русскоязычных СМИ, преследованием оппозиции и давлением на Приднестровье, можно смело утверждать: Молдавия идёт по пути Украины", — говорит она.

Политологи уверены, что Молдавию в обозримом будущем не примут в НАТО. Она лишь станет постоянным фактором раздражения и дискредитации России.