Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Эксперт Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Артёмовском нехватку техники и военных
Клишас: США мечтают о полной капитуляции России в обмен на смягчение санкций
Нарколог Грувман: энергетики несут смертельную опасность для автомобилистов
Доктор Мясников рассказал, когда кашель может быть симптомом рака лёгких
Командир "Русского легиона" Фомченков: тревожит, что за ВСУ воюет половина Европы
Le Monde: Франция располагает недостаточным числом танков Leclerc для передачи Украине
Sohu: Бокал белого вина за ужином может сильно навредить организму
Кива: наступление на Крым закончится для Зеленского "крахом с радиоактивным фоном"

РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

Мир

В Кишинёве появились разговоры об отмене нейтрального статуса Молдавии и вступлении страны в НАТО. Однако оппозиция боится втягивания государства в вооружённый конфликт. О происходящем подробно рассказал корреспондент РИА Новости Михаил Катков.

РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

Майя Санду в интервью Politico заявляла, что рассматривает вариант отказа от нейтралитета из-за боевых действий на Украине. В республике обсуждают данную идею. По словам Санду, в будущем Кишинёв может стать частью "более крупного альянса". Запад считает, что речь идёт о НАТО, поскольку Молдавия в последнее время плотно работает с Североатлантическим альянсом. Однако министр обороны республики Анатолий Носатый заявил, что в ближайшей перспективе вступление в блок невозможно из-за неудовлетворительного состояния вооружённых сил. Он считает, что в этом виноваты предыдущие власти, которые не инвестировали в армию.

Глава МИД и вице-премьер Молдавии Нику Попеску полагает, что при поддержке Запада страна преодолеет все трудности. Представители НАТО выступают в том же ключе: Кишинёв обладает реальными шансами "вырваться из своей непростой географии" и стать частью "цивилизованной Европы".

Жители республики имеют другое мнение. Проведённый опрос показал, что больше половины граждан против вступления Молдавии в блок. Оппозиция тоже хочет сохранить нейтральный статус.

Глава партии "Шор" Илан Шор полагает, что вступление в НАТО превратит Молдавию во вторую Украину. Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин отметил, что, если Санду найдёт четырёх лояльных депутатов, то хватит голосов для изменения 11-й статьи конституции о нейтралитете. Это даст возможность стране участвовать в международных конфликтах.

Эксперты РИА Новости считают, что курс Молдавии в НАТО продиктован желанием западных партнёров. Почву для этого начали готовить ещё весной прошлого года.

"Запад пытается сформировать для России так называемые широкие последствия, чтобы доказать ей, что спецоперация не разрешила, а усугубила имеющиеся проблемы. При этом противникам Москвы важно создать видимость, что её соседи сами принимают такие решения", — приводит Катков слова молдавского аналитика Дмитрия Кисеева.

Отказ от нейтралитета позволит ввести на территорию страны румынские войска. С помощью них Санду сможет деморализовать противников вступления в НАТО. Кроме того, это запугает жителей Приднестровья, которые окажутся между враждебными армиями Украины и НАТО. Проблему Тирасполя можно будет решить силовым путём.

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова отметила, что процесс военного и инфраструктурного освоения блоком НАТО территории Молдавии уже идёт независимо от мнения жителей.

"Юридические формальности ни Кишинёв, ни Запад не интересуют. Последствия такого подхода могут иметь печальные для страны последствия. Если рассматривать всё это вкупе с политикой по упразднению русскоязычных СМИ, преследованием оппозиции и давлением на Приднестровье, можно смело утверждать: Молдавия идёт по пути Украины", — говорит она.

Политологи уверены, что Молдавию в обозримом будущем не примут в НАТО. Она лишь станет постоянным фактором раздражения и дискредитации России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Французский политик Филиппо: призывы Зеленского передать самолёты Киеву безумны
Журналист Владимир Соловьёв осудил Семёна Слепакова за песню о погибшем солдате ВС РФ
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Последние материалы
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Кива: наступление на Крым закончится для Зеленского "крахом с радиоактивным фоном"
Чемезов: сообщения о снарядном голоде в российской армии — полная ерунда
Автор CNN Лендон призвал не ждать большого влияния танков Abrams на ход СВО
Невролог Шиндряева: после однократного применения энергетика могут возникнуть аритмия, мигрень или инфаркт
Генштаб ВСУ: разведка обнаружила надувные макеты танков армии России в Запорожье
Китайцы продали российскому кардиологическому центру неработающее оборудование
Bild*: Путин объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard
WarGonzo: на Угледарском участке армия РФ ведёт наступление
Командование ВСУ поставило задачу по увеличению протяжённости линии фронта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников