Эксперт Дандыкин: гиперзвуковая ракета "Циркон" серьёзно волнует НАТО

НАТО внимательно следит за военными манёврами фрегата "Адмирал Горшков" по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон", поскольку осознаёт последствия предполагаемого удара. Именно поэтому учения России вызвали серьёзные волнения у стран коллективного Запада. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

"Ракета идёт с огромной скоростью, сбить её очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит", — обратил внимание аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Кроме того, российский "Циркон" способен поразить цель в радиусе до тысячи километров, указал Дандыкин. Москва неоднократно говорила НАТО о своём оружии, однако Запад отказывался в это верить, напомнил эксперт.

"Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики — это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество", — подчеркнул Дандыкин.