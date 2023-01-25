НАТО внимательно следит за военными манёврами фрегата "Адмирал Горшков" по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон", поскольку осознаёт последствия предполагаемого удара. Именно поэтому учения России вызвали серьёзные волнения у стран коллективного Запада. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
"Ракета идёт с огромной скоростью, сбить её очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит", — обратил внимание аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Кроме того, российский "Циркон" способен поразить цель в радиусе до тысячи километров, указал Дандыкин. Москва неоднократно говорила НАТО о своём оружии, однако Запад отказывался в это верить, напомнил эксперт.
"Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики — это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество", — подчеркнул Дандыкин.
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