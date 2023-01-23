Моравецкий: согласие Германии на отправку танков Киеву не так уж и важно

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, не так уж и важно, даст ли Германия своё согласие на передачу танков Украине.

Моравецкий уточнил, что согласия у Берлина, конечно, попросят, но от него будет мало что зависеть.

"Мы попросим такого согласия, но это как раз второстепенная тема", — сказал польский премьер журналистам.

Моравецкий подчеркнул, что даже без участия Германии Польша вместе с партнёрами собирается передать Киеву желаемые танки.

"Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции, если бы Германии не было в этой коалиции, и так передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент является то, чтобы построить как минимум малую коалицию", — заявил Моравецкий.

Ранее Моравецкий уже заявил телеканалу Polsat о намерении Варшавы организовать для передачи танков Украине малую коалицию, в которую не будет входить Германия.