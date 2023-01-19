Экс-глава правительства Британии Борис Джонсон заявил, что если президент Российской Федерации Владимир Путин применит в отношении Запада ядерное оружие, то они ответят зеркально и российский лидер потеряет дружественные отношения с Индией и другими прибрежными государствами Персидского залива.
"Если РФ использует ядерку, то Путин перестанет быть частью цивилизованного мира, а все мелкие страны типа Индии, стран Персидского полуострова, Азии, и Африки будут потеряны для него навсегда в плане политического сотрудничества", — сказал он в одном из интервью украинскому изданию.
Ранее Запад приказал Зеленскому прекратить игры с ядерным оружием.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.