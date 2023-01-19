Власти Ирана осудили принца Гарри за убийство 25 человек во время его службы в Афганистане на фоне скандала с казнью обвинённого в шпионаже Алирезы Акбари.
Тегеран убежден, что Британия не имеет права напоминать миру о правах человека и морали, позволяя при этом членам монаршей семьи убивать людей.
МИД Ирана в своём официальном аккаунте в социальных сетях также обвинил принца Гарри в том, что тот не раскаивается в своих действиях.
В негативном ключе поведение принца оценили не только в Иране, но и в других государствах Ближнего Востока, пишет "Военное обозрение". Более того, критики оказались и среди стран ЕС.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.