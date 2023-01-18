Страны коллективного Запада обязаны существенно усилить мощь Украины и предоставить намного больше оружия Киеву. Об этом заявил экс-главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
"Мы должны дать Украине оружие, чтобы вытеснить Россию", — цитирует его слова CNN.
По мнению Кларка, российская армия готовится к масштабному наступлению. Однако Запад предоставляет Украине всего десять британских танков. Генерал убеждён, что ВСУ необходимо минимум 300 боевых машин для противостояния ВС РФ.
"Мы должны серьёзно отнестись к этому", — заявил американский экс-главком.
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