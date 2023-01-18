Свидетельница крушения вертолёта под Киевом описала последние мгновения: он уже горел

Жительница Бровар Киевской области, которая стала свидетелем катастрофы с вертолётом, описала последние мгновения перед крушением.

В интервью украинскому СМИ очевидец рассказала, что вертолёт уже горел, прежде чем врезаться в здание детского сада.

"Кружил, горел и полетел в эту сторону. Я так поняла, он выбрал объект самый маленький, потому что там — двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное. Это — детский садик", — предположила женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в авиакатстрофе под Киевом погибли 15 человек, 25 пострадали, десять из них дети. Он также поручил расследовать произошедшее Службе безопасности.