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Свидетельница крушения вертолёта под Киевом описала последние мгновения: он уже горел

Мир

Жительница Бровар Киевской области, которая стала свидетелем катастрофы с вертолётом, описала последние мгновения перед крушением.

В интервью украинскому СМИ очевидец рассказала, что вертолёт уже горел, прежде чем врезаться в здание детского сада.

"Кружил, горел и полетел в эту сторону. Я так поняла, он выбрал объект самый маленький, потому что там — двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное. Это — детский садик", — предположила женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в авиакатстрофе под Киевом погибли 15 человек, 25 пострадали, десять из них дети. Он также поручил расследовать произошедшее Службе безопасности.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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