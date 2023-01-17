В Запорожской области сообщили, что количество ждущих возвращения Киева уменьшается

В Запорожской области всё меньше жителей ждут возвращения киевской власти. Такое заявление сделала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

Чиновник рассказала, что в регионе остаются люди, находящиеся под информационным воздействием Киева, которые "просто ждут". Однако их число уменьшилось после обстрела Васильевки украинской стороной 4 января, в результате которого 7 местных жителей погибли, ещё 39 человек получили ранения.

"У многих после этого события произошло переосмысление, которые ждали, которые называются "ждунами". Люди понимают, что со стороны Украины война идет, скорее, с мирным населением", — сказала Романиченко в эфире телеканала "Россия 24".

Политик добавила, что местное население видит, что российские власти их поддерживают в социальном и гуманитарном плане.

"Соответственно, с каждым днем таких людей (ждущих возвращения Украины — Прим. ред.) становится все меньше", — заключила Романиченко.