Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, местным жителям, ожидающим возвращения ВСУ, ничего не угрожает, им "дают время подумать".

"Есть такая категория людей, которые ждут (возвращения Украины — Прим. ред.), но мы их не трогаем, даем время подумать", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым-24".

Однако если выясняется, что гражданин имеет отношение к экстремизму, происходит его выдворение на территорию, которую контролирует Киев, подчеркнул Балицкий. То же самое происходит и с членами семей экстремистов, которые были в курсе их действий.

Чиновник добавил, что эти меры предпринимаются не сразу — сначала "проштрафившегося" просто предупреждают.

"Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет Вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение", — отметил Балицкий.

При этом такие меры принимаются лишь в отношении экстремистов — с преступниками разбираются в рамках существующих законов, заключил Балицкий.