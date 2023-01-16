По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, местным жителям, ожидающим возвращения ВСУ, ничего не угрожает, им "дают время подумать".
"Есть такая категория людей, которые ждут (возвращения Украины — Прим. ред.), но мы их не трогаем, даем время подумать", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым-24".
Однако если выясняется, что гражданин имеет отношение к экстремизму, происходит его выдворение на территорию, которую контролирует Киев, подчеркнул Балицкий. То же самое происходит и с членами семей экстремистов, которые были в курсе их действий.
Чиновник добавил, что эти меры предпринимаются не сразу — сначала "проштрафившегося" просто предупреждают.
"Если человек принимает участие в экстремистских мероприятиях, в соцсетях гадости пишет или оскорбляет Вооруженные силы, если после первого предупреждения не понимает, значит, к нему применяется выдворение", — отметил Балицкий.
При этом такие меры принимаются лишь в отношении экстремистов — с преступниками разбираются в рамках существующих законов, заключил Балицкий.
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