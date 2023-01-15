Корчевников удивился наличию украинцев в санкционном списке Зеленского

Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников прокомментировал новый санкционный список украинского лидера Владимира Зеленского в отношении 198 российских деятелей культуры, искусства и журналистики, в который попал и он сам.

Корчевников выразил недоумение, что в этот перечень попали вместе с россиянами и граждане Украины. А киевские власти, по мнению телеведущего, могли бы сейчас заняться более важными делами для спасения страны, чем составление бесконечных санкционных списков.

"Делать им нечего — списки составлять. Страна умирает, обнуляется, прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом", — сказал Корчевников.