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Прилепин о санкциях против звёзд РФ: Ну, Корчевников. Ну, Михалков. Но Собчак?!

Шоу-бизнес

Захар Прилепин перечислил имена знаменитостей РФ, которые могут попасть под санкции. К удивлению писателя в этом списке оказалось имя Ксении Собчак.

Прилепин о санкциях против звёзд РФ: Ну, Корчевников. Ну, Михалков. Но Собчак?!

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что персональном списке девятого пакета санкций могут оказаться Григорий Лепс, Никита Михалков, Борис Корчевников. Последний провинился тем, что ассоциирует Запад и Украину с безбожием и дьяволом.

Прилепин отметил, что представители Верховной Рады требуют включить в санкционный список журналистку Ксению Собчак, олигархов Романа Абрамовича и Владимира Потанина, композитора Игоря Крутого и других известных граждан РФ.

Писатель высказал своё удивление по поводу того, что на Украине хотят видеть в "чёрном списке" Собчак.

"Ну, Корчевников. Ну, Михалков. Но Собчак?! Ничего святого у людей", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин считает, что попавшие под западные санкции люди обратят своё внимание на нужды ДНР.

"Мы ещё дождёмся волонтёрскую группу "Собчак" на Донбассе, которая тратит миллион долларов в неделю на теплаки, и батальон "Абрамович!", про который даже писать не рискнём", — выразил своё мнение писатель.

Ранее Захара Прилепина возмутил "петушиный состав" российской эстрады.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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