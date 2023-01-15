Бывший советник госдепа США Филлипс: ошибки НАТО в отношениях с РФ привели к конфликту на Украине

НАТО совершило ошибки в отношениях с Россией, которые привели к военному конфликту с Украиной. Об этом заявил бывший советник Государственного департамента при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс в статье для журнала National Interest.

"Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в Альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — говорится в публикации.

Кремль начал сильнее беспокоиться, когда США поддержали государственный переворот на Украине. После этого у НАТО было много возможностей успокоить РФ. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, объяснил Филлипс.