НАТО совершило ошибки в отношениях с Россией, которые привели к военному конфликту с Украиной. Об этом заявил бывший советник Государственного департамента при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс в статье для журнала National Interest.
"Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в Альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве", — говорится в публикации.
Кремль начал сильнее беспокоиться, когда США поддержали государственный переворот на Украине. После этого у НАТО было много возможностей успокоить РФ. Многие из этих мер в конечном итоге были приняты, но слишком поздно, объяснил Филлипс.
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