Захарова боится, что следующими под санкции Зеленского попадут Хрюша и Степашка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новый указ лидера Украины Владимира Зеленского, которыми тот ввёл санкции против ряда широко известных граждан РФ.

Захарова высказала предположение, что следующими попасть под украинские санкции могут неизменные ведущие детской передачи "Спокойной ночи, малыши" Хрюша и Степашка.

Такое предположение основано на том, что рестрикции Зеленского были введены в отношении бывшей ведущей этой программы Ангелины Вовк.

"Всё жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведёт. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то её два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесёт", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Вовк в конце ноября сказала, что хотела бы посетить зону спецоперации вместе с Хрюшей и Степашкой, чтобы те обратились к ВСУшникам и попросили бы их остановиться, потому что "они - хорошие".