Экс-замминистра обороны США Уэст описал два сценария развития конфликта на Украине

Бывший заместитель главы Минобороны США Бинг Уэст озвучил два сценария украинского конфликта, оба из которых провальные для Украины. Своими прогнозами он поделился в статье для издания National Review.

Первый вариант предполагает окопный характер боевых действий, при котором армия Украины будет терять боеприпасы и испытывать их острую нехватку. В этом случае США не станут предоставлять ВСУ вооружение большей дальности, что лишь приблизит разгром украинских войск, отмечается в статье.

При втором сценарии Украина может одержать несколько незначительных побед на поле боя, которые не приведут к успеху в конфликте. Вашингтон не даст Киеву дальнобойные ракеты и новейшие боевые дроны, вследствие чего украинская армия потерпит поражение из-за неспособности атаковать объекты военной инфраструктуры на территории РФ. "В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <…> будет противостоять целям Киева одержать победу над Россией", — подчеркнул Уэст.

Ранее политолог из Финляндии Йохан Бекман заявил, что украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен.