Бывший заместитель главы Минобороны США Бинг Уэст озвучил два сценария украинского конфликта, оба из которых провальные для Украины. Своими прогнозами он поделился в статье для издания National Review.
Первый вариант предполагает окопный характер боевых действий, при котором армия Украины будет терять боеприпасы и испытывать их острую нехватку. В этом случае США не станут предоставлять ВСУ вооружение большей дальности, что лишь приблизит разгром украинских войск, отмечается в статье.
При втором сценарии Украина может одержать несколько незначительных побед на поле боя, которые не приведут к успеху в конфликте. Вашингтон не даст Киеву дальнобойные ракеты и новейшие боевые дроны, вследствие чего украинская армия потерпит поражение из-за неспособности атаковать объекты военной инфраструктуры на территории РФ.
"В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <…> будет противостоять целям Киева одержать победу над Россией", — подчеркнул Уэст.
Ранее политолог из Финляндии Йохан Бекман заявил, что украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.