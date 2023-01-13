В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам выступил против планов Пентагона обучать украинских боевиков обращаться с ЗРК Patriot на территории штата. По его мнению, ВСУшники могут "по ошибке" убить американцев.

Как подчеркнул Дам, ракета может "прилететь" по Оклахоме, как это было с инцидентом в Польше.

"Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что подал соответствующую резолюцию в американское военное ведомство с требованием запретить украинской армии появляться на территории Оклахомы.