Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам выступил против планов Пентагона обучать украинских боевиков обращаться с ЗРК Patriot на территории штата. По его мнению, ВСУшники могут "по ошибке" убить американцев.
Как подчеркнул Дам, ракета может "прилететь" по Оклахоме, как это было с инцидентом в Польше.
"Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны", — заявил сенатор.
Он подчеркнул, что подал соответствующую резолюцию в американское военное ведомство с требованием запретить украинской армии появляться на территории Оклахомы.
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