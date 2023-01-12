Генерал Даннат: отправка Британией Украине 12 танков никак не поможет Киеву

То количество танков Challenger, которое Лондон собирается передать Киеву, никак не изменит расстановку сил на Украине. В этом уверен экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат.

Генерал убеждён, что количество британских танков, которые Киев получит от Лондона, будет являться скорее жестом моральной поддержки, чем реальной помощью.

"Как представляется, отправка 12 танков будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу", - заявил Даннат в интервью телеканалу Sky News.

Таким образом британский военный оценил слухи о том, что Британия может отправить на Украину 12 танков.

Ранее телеканал Sky News озвучил планы Британии впервые с начала украинского конфликта передать Киеву танки Challenger 2.