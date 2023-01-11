На сегодняшний день довольно сложно сказать, где именно будет проходить передовая линия спецоперации на Украине весной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что российские войска набрали высокую скорость в продвижении. Сейчас весь фронт ВСУ находится в ослабленном состоянии, на многих участках украинские войска рассыпаются, указал американский полковник.
"В среднем, бригады, которые сражались с русскими в Бахмуте и его окрестностях, а также в близлежащих городах, прямо сейчас сокращены до 30 процентов своей обычной численности", — заявил эксперт на YouTube-канале Judging Freedom.
Согласно подсчётам Макгрегора, если в бригаде было четыре тысячи солдат, то потери составили 2,8 тысяч человек.
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