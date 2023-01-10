По мнению пранкер Владимира Кузнецова (Вована), польскому президенту Анджею Дуде стоит признать, что в двух разговорах с российскими пранкерами виноват он сам, а не уволенные им ассистенты, которых он пытается выставить виноватыми в собственном непрофессионализме.
Таким образом Вован прокомментировал в беседе с РИА Новости увольнение директора бюро президентской канцелярии в Польше Петрца Гиллерту, который был якобы ответственным за состоявшийся разговор польского лидера с российскими шутниками.
Вован подчеркнул, что Дуда уже дважды выставил себя посмешищем на всю Польшу, и никто, кроме него самого, в этом не виноват.
"Я думаю, что здесь ответственность больше на самом президенте лежит, что он уже два раза разговаривал с нами. Это второй пранк с президентом, и там не директор бюро помогал. Я думаю, что все-таки вопросы не к каким-то несчастным ассистентам, помощникам, а, наверное, к самому президенту, который уже два раза выставляет себя посмешищем на всю Польшу. Я думаю, ему стоит задуматься о своем профессионализме в первую очередь", — сказал Кузнецов.
Последний разговор российских пранкеров Вована и Лексуса состоялся с Дудой после падения украинской ракеты в Польше 15 ноября. Тогда они выдали себя за французского президента Эммануэля Макрона, после чего разместили состоявшийся диалог в Сети.
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