Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией. Это послание возмутило пользователей Сети.
Один из комментаторов высказал мнение, что поджигатели конфликта такими темпами отправят Германию в каменный век.
Второй читатель посоветовал Шольцу подать в отставку, если он не может выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшает экономическую ситуацию в своей стране.
Третий напомнил канцлеру, что оружие никогда не создаёт мира.
"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию ещё сильнее в этот конфликт", — заключили читатели.
Ранее Шольц написал в соцсетях, что Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder перед лицом агрессии, развязанной Россией.
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