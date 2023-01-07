Немецкие пользователи раскритиковали обращение Шольца к Зеленскому со словами о России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией. Это послание возмутило пользователей Сети.

Один из комментаторов высказал мнение, что поджигатели конфликта такими темпами отправят Германию в каменный век.

Второй читатель посоветовал Шольцу подать в отставку, если он не может выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшает экономическую ситуацию в своей стране.

Третий напомнил канцлеру, что оружие никогда не создаёт мира.

"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию ещё сильнее в этот конфликт", — заключили читатели.

Ранее Шольц написал в соцсетях, что Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder перед лицом агрессии, развязанной Россией.