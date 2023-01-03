WSJ: Украина создала аналог виртуальной системы управления в бою ВС США MacGyver для ВСУ

ВСУ создали недорогую версию виртуальной системы управления в бою MacGyver. Пентагон потратил десятки лет и миллиарды долларов на подобное средство разведки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Импровизированная сеть беспилотников, истребителей и оружия позволяет управлять ими через спутниковую связь и специальное программное обеспечение. Военнослужащие Украины лучше координируют свои действия и имеют точность выше армии РФ.

"Украинская виртуальная командно-контрольная система была создана фактически "на ходу". Опыт Украины даёт Западу ценные уроки, в частности, что необходимо экспериментировать и привлекать невоенных экспертов", — говорится в статье.