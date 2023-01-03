Нидерланды пообещали помочь Украине "выиграть войну"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам поможет Киеву "выиграть войну".

Заявление прозвучало после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", — сообщил Рютте в соцсетях.

По его словам, ближайшие месяцы будут иметь важнейшее значения для украинского конфликта.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова принять у себя специальный трибунал по украинскому конфликту.