Нидерланды готовы принять у себя в стране специальный трибунал по украинскому конфликту, однако есть нюанс, заявил глава МИД государства Вопке Хукстра.
По его словам, разместить трибунал "по агрессии" можно в Гааге, но для этого необходимо устранить правовой пробел и получить международную финансовую и политическую поддержку.
"Истеблишменту требуется "широкая международная политическая поддержка" и "финансовая поддержка", и что трибунал не должен вмешиваться в работу МУС (Международный уголовный суд. — Прим. ред.)", — передаёт NOS.
При этом, говоря о юридических нюансах, издание подчеркнуло, что Совбез ООН может вынести на согласование вопрос о создании трибунала по спецоперации на Украине, но Россия, как постпред организации может наложить вето на резолюцию.
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