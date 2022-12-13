МИД Нидерландов: страна готова принять у себя трибунал по Украине, но есть нюанс

Нидерланды готовы принять у себя в стране специальный трибунал по украинскому конфликту, однако есть нюанс, заявил глава МИД государства Вопке Хукстра.

По его словам, разместить трибунал "по агрессии" можно в Гааге, но для этого необходимо устранить правовой пробел и получить международную финансовую и политическую поддержку.

"Истеблишменту требуется "широкая международная политическая поддержка" и "финансовая поддержка", и что трибунал не должен вмешиваться в работу МУС (Международный уголовный суд. — Прим. ред.)", — передаёт NOS.

При этом, говоря о юридических нюансах, издание подчеркнуло, что Совбез ООН может вынести на согласование вопрос о создании трибунала по спецоперации на Украине, но Россия, как постпред организации может наложить вето на резолюцию.