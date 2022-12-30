Генерал Липовой: армия Польши ведёт интенсивную подготовку к оккупации части Украины

Варшава ждёт момента, когда ВСУ будут ослаблены, чтобы оккупировать западные регионы Украины, уверен генерал-майор Сергей Липовой.

В Польше прекрасно осознают, что вооружённые силы страны пока не готовы к полномасштабным боевым операциям, а потому полным ходом идёт интенсивная подготовка военнослужащих, отметил военный эксперт.

"У Польши есть большие имперские амбиции восстановить Польскую империю в рамках 18 столетия. Задача номер один — захватить разом западные земли (Украины. — Прим. ред.) со Львовом", — уточнил он интервью изданию "Украина.ру".

Липовой добавил, что польские власти уже заключили несколько крупных контрактов с мировыми производителями на покупку новейшего оружия, а военные учебные центры без выходных готовят офицерский состав.

Ранее специалисты высказал предположение, что украинские власти могут мобилизовать ещё 2 млн граждан страны.