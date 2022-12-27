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Sky News: "выживальщики" и триллионеры готовятся к "бойне-2024"

Мир

"Движение выживальщиков" на Западе стремительно набирает популярность. Люди уже не рассчитывают на помощь государства и запасаются продовольствием на случай худшего развития событий — ядерной войны или "бунтов бедноты" в 2023–2024 годах.

Sky News: "выживальщики" и триллионеры готовятся к "бойне-2024"

Журналисты Sky News взяли интервью у Барри — человека, который создаёт запасы в преддверии крупного кризиса.

По его словам, за 12 месяцев он подготовил к автономному существованию семью из трёх человек и сделал запасы продовольствия на полгода вперёд. Цель главы семьи — быть готовому к атомному удару, кризису стоимости жизни, отключениям электроэнергии и дефициту топлива.

Лет пять назад Барри впервые услышал, что в Европе грядёт крупный конфликт и глобальная пандемия — одним словом, "к 2024 году будет "бойня". Он решил, что лучше подготовиться заранее.

При этом Барри не хочет, чтобы его лицо попало в камеру, равно как и личные данные вместе с адресом. Стыдиться ему, как он считает, нечего, просто совершенно незачем в разгар кризиса из тщеславия сообщать остальным, кто они, где живут и сколько запасли, хотя оружием "от голодных толп" он тоже запасся.

Движение "выживальщиков" зародилось в США

Само движение зародилось в США и существует во всём мире, но на фоне событий 2022 года число его сторонников растёт и в Америке, и в Европе, и даже в России.

Товары для выживания стали более востребованными и дорогими, говорит продавец Ли Прайс. "Выживальщики" хотят вернуть себе контроль над собственной жизнью. Такого рода упреждающие решения могут помочь выжить в трудные времена.

Напомним, кризис на Украине спровоцировал на Западе, да и в России, спрос на частные бомбоубежища. Люди ждут Третью мировую войну "в ближайшие 2-3 года".

Резкий взлёт спроса на свою продукцию зафиксировали даже такие "дорогие" компании по строительству убежищ, как Subterranean Spaces, "Бункерные системы Германии" и Rising S Bunkers.

На форумах "выживальщиков" вовсю звучат рекомендации "проверить и обновить сделанные ранее запасы провизии, оружия, технических средств, медпрепаратов и воды". Примерный срок наступления Часа Икс в обсуждениях "выживальщиков" — 2023-2025 годы.

Люди боятся войны с участием Запада, Китая и России, зная, что при ядерном ударе с любой стороны сразу погибнет около 90 млн человек, среди которых и жители крупнейших городов.

Также конспирологические медиа со ссылкой на расследование ATS и ANP активно обсуждают строительство к 2024 году VIP-бункера в Европе для семьи триллионеров: в случае ядерного кризиса они должны спрятаться в него за два часа и могут "пересидеть" мегатонные бомбардировки и их последствия в течение пяти лет.

"Жить, понятное дело, хочется всем. И если в это желание приходится вкладывать деньги, люди будут инвестировать в собственное спокойствие. Шанс на то, что завтрашний день всё же наступит, дорогого стоит", — делятся журналисты.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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