Ситников: США обозначили Зеленскому сроки по мирным переговорам с Россией

Обозреватель Александр Ситников считает, что Вашингтон дал Киеву время до весны, чтобы изменить ситуацию на линии фронта, иначе президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Москвой.

Кроме того, американский лидер Джо Байден опасается того, что конфликт между РФ и Украиной может зайти слишком далеко, ведь Россия не пойдёт на переговоры о мире на условиях киевского режима.

Ранее телеведущий и журналист Руслана Осташко сообщил, что после возвращения из США Зеленский потребовал от Залужного новое контрнаступление, которое необходимо победоносно завершить до февраля 2023 года.