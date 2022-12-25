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Ситников: США обозначили Зеленскому сроки по мирным переговорам с Россией

Мир

Обозреватель Александр Ситников считает, что Вашингтон дал Киеву время до весны, чтобы изменить ситуацию на линии фронта, иначе президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Москвой.

Кроме того, американский лидер Джо Байден опасается того, что конфликт между РФ и Украиной может зайти слишком далеко, ведь Россия не пойдёт на переговоры о мире на условиях киевского режима.

Ранее телеведущий и журналист Руслана Осташко сообщил, что после возвращения из США Зеленский потребовал от Залужного новое контрнаступление, которое необходимо победоносно завершить до февраля 2023 года.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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