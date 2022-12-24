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Baijiahao: РФ на девятый пакет антироссийских санкций загрузила в шахту межконтинентальную ракет

Мир

Китайский обозреватель оценил необычную реакцию РФ на девятый пакет санкций.

Baijiahao: РФ на девятый пакет антироссийских санкций загрузила в шахту межконтинентальную ракет

С начала СВО Запад изощряется, придумывая новые санкции против Москвы. Помимо этого, они накачивают Киев оружием, которое уже было замечено на чёрном рынке. Недавно Запад выпустил девятый пакет санкций. Китайский эксперт удивился реакции России.

"Москва послала EC необычный сигнал, узнав о введении новых антироссийских санкций. Для этого российским военным пришлось загрузить в шахту межконтинентальную ракету", — сообщил аналитик.

Несколько дней назад Россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в пусковую шахту. По словам обозревателя, эта новость мгновенно стала известна во всём мире. На Западе решили, что это был сигнал на антироссийские санкции, пишет эксперт.

"Британские СМИ посчитали, что цель операции России предельно ясна — это серьёзное предупреждение западным странам. Также они напомнили, что Великобритания попадает под радиус действия "Ярса”", — сообщил автор Baijiahao.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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