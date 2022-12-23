WP: Зеленский не смог убедить Байдена в возможности "полной победы" над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провёл ряд коротких встреч с американским лидером Джо Байденом и другими представителями политической элиты.

Он на них пытался убедить политиков США в том, что "полная победа" Украины над Россией возможна. Об этом пишет издание The Washington Post.

Несмотря на то, что Зеленский использовал эти встречи для убеждения в способности победы над Россией, должностные лица США в этом сомневаются. Они в частном порядке заявляют, что такой сценарий маловероятен, отмечает автор статьи.

Ранее министр министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад признать целью "поражение России".