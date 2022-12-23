Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провёл ряд коротких встреч с американским лидером Джо Байденом и другими представителями политической элиты.
Он на них пытался убедить политиков США в том, что "полная победа" Украины над Россией возможна. Об этом пишет издание The Washington Post.
Несмотря на то, что Зеленский использовал эти встречи для убеждения в способности победы над Россией, должностные лица США в этом сомневаются. Они в частном порядке заявляют, что такой сценарий маловероятен, отмечает автор статьи.
Ранее министр министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад признать целью "поражение России".
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