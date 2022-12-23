Украинский суд заочно приговорил Майданова к 15 годам лишения свободы

По решению украинского суда российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов заочно приговорён к лишению свободы сроком на 15 лет на Украине, а также к конфискации имущества.

"По материалам СБУ, к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Государственной думы РФ. Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова", — озвучили решение суда в Службе безопасности Украины.

Майданов обвиняется украинской стороной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, согласно статье 110.3 УК.

Сотрудники СБУ напомнили, что Майданов поддерживал признание независимости ЛНР и ДНР, а также способствовал ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса.

Помимо этого, украинскую сторону возмутили организованные артистом концерты для военных ВС РФ в ДНР, ЛНР, Крыму и Мелитополе.