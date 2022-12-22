Junge Welt: Зеленский вместе с Байденом стремятся затянуть украинский конфликт

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США имеет своей целью затягивание конфликта и его эскалацию, она противоречит возможности разрешить ситуацию мирным путём. ОБ этом говорится в статье издания Junge Welt.

"Нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого даже президент Барак Обама называл "Мистер Украина", использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия", — сказано в статье.

Зеленский неспроста так торопится с получением максимальной помощи от США, ведь в январе в палате представителей большинство будет представлено республиканцами, и Байдену сложно будет влиять на их решения.

Автор напомнил, что все президенты США в той или иной степени несли угрозу миру, однако Байден их всех превзошёл.

"Вашингтон считает, что он всегда прав: от геноцидов в Корее и Вьетнаме до пропажи контейнеров с биологическим оружием Саддама Хусейна или уничтожения Ливии и всей Западной Африки", — добавил журналист.

В ходе визита Зеленского в Вашингтон власти США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву в размере 1,85 миллиарда долларов, в который, помимо прочего, вошла зенитная ракетная система Patriot.