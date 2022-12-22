Автор 19FortyFive Дэвис раскритиковал "завуалированное" послание Зеленского к США

Конгрессу США необходимо потребовать от Белого дома чёткого разъяснения того, каким образом поддержка Киева связана с национальными интересами Вашингтона. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Он напомнил о "пламенной речи" президента Украины Владимира Зеленского, в которой он "завуалированно" попросил у США ещё больше вооружений, поскольку западной военной помощи оказалось недостаточно.

"По каким меркам недостаточная? Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже предоставили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева по отношению к нам. И всё это для государства, которое даже не назовешь нашим союзником по договору", — указал он в материале для 19FortyFive.