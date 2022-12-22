Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot могут помочь обороне Украины. Однако американские системы имеют ограниченный эффект. Об этом заявили военные эксперты.
ЗРК Patriot "сложные, точные и дорогие" системы, которые считаются "золотым стандартом" противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг заявил, что американские ЗРК не способны перемещаться на поле боя. Они могут защитить только один стратегический объект.
"Если кто-то думает, что это будет система, распространяющаяся на всю границу между Украиной и Россией, он просто не знает, как эта система работает", — указал генерал в интервью CNN.
Директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако также отметил, что Patriot "не изменит правила игры", потому что он способен защитить "относительно небольшой" участок земли.
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