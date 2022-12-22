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Американский генерал Хертлинг оценил эффективность ЗРК Patriot на Украине

Мир

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot могут помочь обороне Украины. Однако американские системы имеют ограниченный эффект. Об этом заявили военные эксперты.

Американский генерал Хертлинг оценил эффективность ЗРК Patriot на Украине

ЗРК Patriot "сложные, точные и дорогие" системы, которые считаются "золотым стандартом" противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг заявил, что американские ЗРК не способны перемещаться на поле боя. Они могут защитить только один стратегический объект.

"Если кто-то думает, что это будет система, распространяющаяся на всю границу между Украиной и Россией, он просто не знает, как эта система работает", — указал генерал в интервью CNN.

Директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако также отметил, что Patriot "не изменит правила игры", потому что он способен защитить "относительно небольшой" участок земли.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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