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Лукьянов назвал Украину "непотопляемым авианосцем" США под боком у России

Мир

Даже без вступления в НАТО Украина стала "непотопляемым авианосцем" США, который находится под боком у России. Об этом заявил политолог Фёдор Лукьянов.

Киев превратился в военного союзника Вашингтона с опытом прямого противостояния с Москвой, отметил аналитик. Именно поэтому США удобно, чтобы Украина не становилась членом НАТО, так как это расширяет зону военно-политического действия со стороны американцев.

"Крайне важным является повышение собственного потенциала Украины, чтобы любые следующие этапы противостояния могли и далее обходиться без непосредственного вовлечения в конфликт подразделений США и НАТО", — указал Лукьянов в своём Telegram-канале "Россия в глобальной политике".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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