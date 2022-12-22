Лукьянов назвал Украину "непотопляемым авианосцем" США под боком у России

Даже без вступления в НАТО Украина стала "непотопляемым авианосцем" США, который находится под боком у России. Об этом заявил политолог Фёдор Лукьянов.

Киев превратился в военного союзника Вашингтона с опытом прямого противостояния с Москвой, отметил аналитик. Именно поэтому США удобно, чтобы Украина не становилась членом НАТО, так как это расширяет зону военно-политического действия со стороны американцев.

"Крайне важным является повышение собственного потенциала Украины, чтобы любые следующие этапы противостояния могли и далее обходиться без непосредственного вовлечения в конфликт подразделений США и НАТО", — указал Лукьянов в своём Telegram-канале "Россия в глобальной политике".