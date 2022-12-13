Кулеба: для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, чтобы восстановить Украину, потребуются сотни миллиардов евро.

При этом министр заметил, что о точных суммах говорить пока преждевременно. Также Кулеба выразил мнение, что часть требуемой суммы Украина имеет полное право взять из замороженных активов РФ.

"Для того, чтобы Украина восстановилась, потребуются сотни миллиардов евро. Еще слишком рано приводить конкретные цифры, потому что конфликт продолжается. Но две вещи ясны: эта сумма будет исчисляться в сотнях миллиардов и что часть этой суммы должны быть взята из замороженных российских активов", — сказал Кулеба в эфире французского телеканала LCI.

Это заявление было сделано Кулебой в рамках международной конференции по помощи Украине, проходящей в Париже 13 декабря. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, участники конференции хотят помочь Украине "пережить зиму".