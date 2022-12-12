Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полное отключение электроэнергии в стране является реалистичным сценарием. Однако украинцы не будут массово покидать родину, а переедут в сельские районы "где есть возможность топить дровами", считает он.
Кулеба отметил, что удары по инфраструктуре ставят перед руководством киевского режима "огромные проблемы", с которыми можно справиться только при поддержке Запада. Украина нуждается в невоенной помощи, особенно в генераторах и трансформаторах, сказал он.
"Но, конечно, лучший способ остановить Россию — это оружие", — сказал министр иностранных дел Украины в эфире ARD.
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