В посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма с мёртвой мышью и пауком

В посольство Франции в Москве из Крыма прислали необычную посылку: внутри были мёртвые мышь и паук. С этим сейчас разбираются полицейские, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник заявил, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, однако стало известно о нём только сейчас.

К силовикам обратилась представитель французского посольства, которая рассказал о необычной посылке. По её словам, отправителем значился некто Нотарианни из Крыма.

Напомним, посольство Франции получает такие послания из Крыма уже не в первый раз. Летом сообщалось о посылке с костями и письмом. Сделана она была от имени того же отправителя — покойного продюсера Пьетро Нотарианни. Чем закончилась предыдущая проверка — неизвестно.

Ранее сегодня сотрудники посольства Украины в Греции получили окровавленную посылку.